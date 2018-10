Ludmilla mostra cabelo natural crescendo: “Não vejo a hora dele estar do jeitinho que eu quero”

Ludmilla

Leia maisDemi Moore fala sobre dificuldade em lidar com o sucesso: “Entrei …Maria Gadu e Lua Leça serão mães: “Sobre o sonho de duas …

Ludmilla postou uma foto em que exibiu seu cabelo natural. A cantora está passando por uma transição capilar há cerca de um ano.

“Tô amando ver o crescimento do meu cabelo. Não vejo a hora dele estar do jeitinho que eu quero para usá-lo. Obs: não estou de lente é a luz”, escreveu.

Ludmilla

Lud é adepta de laces e perucas e já contou que teve uma relação complicada com seu cabelo a vida inteira.

Cerca de três meses atrás, a cantora contou que precisou cortar o cabelo “Gente, fiz uma besteira no meu cabelo. Tive que cortar ele todo. Ou seja, passar pela transição (capilar) tudo de novo, aquele processo todo lento”, contou na época.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Ludmilla

Ludmilla

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Guns N’ Roses Experience

Mais galerias

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Guns N’ Roses Experience

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-998193’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL