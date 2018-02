Ludmilla é reprimida por fãs ao postar foto sensual: ‘Cadê o sutiã?’

(Foto: reprodução/Instagram)

Ludmilla está prestes a lançar o single Solta a Batida, que sai nesta sexta, 2 de fevereiro. Mas, antes disso a dona do hit Hoje resolveu postar umas fotos sensuais no Instagram. Nesta quarta, 31, a cantora causou ao divulgar um ensaio que fez usando um vestido justo e creme que deixa seus seios quase à mostra. “Mulher de Negócios”, ela escreveu.

Os fãs foram à loucura e rechearam o post de Ludmilla com vários elogios, e outros nem tanto. Se por um lado as pessoas escreveram “Que delícia”, “Isso que é um peito” e “Que farol é esse?”, por outro reprimiram a cantora com “Cadê o sutiã?” e “Vestido sem sutiã, que coisa mais vulgar”. Teve até quem copiou e colou nos comentários o significado de sutiã da forma que está escrito no dicionário Aurélio.

As infos são do Extra. Confira abaixo esse tiro!

(Foto: reprodução/Instagram)

Fonte: Vírgula UOL