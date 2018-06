Ludmilla e Pabllo Vittar vão à Amsterdã tentar encontro com Beyoncé

(Foto: divulgação) Ludmilla e Pabllo Vittar

Duas das maiores artistas do pop brasileiro, Ludmilla e Pabllo Vittar têm uma missão no próximo dia 20 de junho: tentar conhecer Beyoncé pessoalmente.

Ambas vão assistir juntas e no gargarejo ao show On The Run 2, de Beyoncé com Jay-Z na Amsterdam Arena, em Amsterdã, Holanda. Pabllo, que estava dias atrás gravando seu segundo álbum em Los Angeles, já se encontra na cidade europeia e Lud embarca nesta semana pra lá.

Mas não para por ai. As nossas estrelas estão na expectativa de um encontro ‘cara a cara’ com a Rainha Bey. Fátima Pissarra, CEO da Vevo Brasil e presidente da agência Mynd, está dando uma forcinha e usando de sua forte influência no mercado musical para que esse momento tão especial aconteça, informa O TV Foco.

Queremos ver essa foto de Lud, Pabllo e Bey juntas rodando muito a internet!

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé

Beyoncé

Créditos: Reprodução

Dançarinas de Beyoncé e Jay-Z

Dançarinas de Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e gêmeos

Beyoncé e gêmeos

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé

Beyoncé

Créditos: Reprodução

Dançarinas de Beyoncé e Jay-Z

Dançarinas de Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e gêmeos

Beyoncé e gêmeos

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL