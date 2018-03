Ludmilla diz que não vai em banheiro de balada por causa de assédio dos fãs

(Foto: divulgação)

No quadro ‘Eu Nunca’, do canal Hotel Mazzafera no Youtube, Ludmilla fez algumas revelações pessoais a Matheus Mazzafera, como por exemplo: já experimentou sexo na piscina, já fez barraco por ciúmes, ligou para o ex-namorado quando estava bêbada (para zoá-lo e não se declarar, segundo ela) e já foi traída.

Ao contar que já ficou ficou com um fã, a cantora diz: “A gente tem que ficar com quem gosta da gente. Vai ficar com inimigo? Não dá. Eu nunca fiquei com inimigo. Não que eu saiba”.

Das curiosidades, Ludmilla revela que não vai ao banheiro de baladas por causa do assédio dos fãs. Ela dá um exemplo: “Em festa não vou ao banheiro nem para fazer xixi, porque às vezes tem meninas meio doidas que querem fazer selfie em cima do vaso sanitário. Elas sobem na cabine ao lado para ter acesso a minha e dizem: ‘Ô Ludmilla, minha sobrinha te adora. Dá só um alô’. Eu respondo: ‘Que isso, menina? Faz isso, não’”.

