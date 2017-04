Lúdio terá que explicar R$ 1 milhão da Odebrecht, em seu caixa de campanha

Primeiro foi o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi (PP), ex-governador e Senador por Mato Grosso, que entrou na lista de investigados do relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Edson Fachinna, sob a suspeita de que teria recebido R$ 12 milhões durante campanha de 2006 ao governo do estado.

Obviamente, para piorar um pouco mais a situação do ministro,veio em seguida à público as delações do diretor de contratos da construtora Odebrecht, Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, que ao esmiuçar o esquema ainda citou os nomes do ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Edmilson dos Santos, do procurador do Estado João Virgílio Nascimento Sobrinho e do procurador aposentado Francisco Lima Filho, o “Chico Lima”, em sua delação na operação Lava Jato.

Na delação, Neto frisa que os três receberam R$ 990 mil (R$ 330 mil cada) para colaborarem com o pagamento de propina de R$ 12 milhões da empreiteira ao então governador e atual ministro, Blairo Maggi (PP).

Todos até tinham, segundo o delator, um codinome. ‘Caldo’ para Maggi; ‘Cofrinho’,para Edmilson dos Santo; ‘Careca’ para João Virgílio e ‘“Manhoso’ para Chico Lima. Este último,que voltou a ser preso por integrar esquema na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Agora, ao que parece, é a vez do ex-vereador petista Lúdio Cabral, que sempre teve uma imagem cristalizada de honestidade. Ligado, como Maggi, nas delações da empreiteira Odebrecht, na operação Lava Jato esta imagem começa a se fragilizar. Caso não prove rapidamente que ‘houve um ruído nesta comunicação’, na delação da Odebrecht E que, de fato, não tem nada com isto.

Até que isto ocorra, muito possivelmente, dias difíceis se avizinham para os dois políticos: Maggi e Lúdio.

No caso de Lúdio, o empresário Benedicto Barbosa da Silva Júnior, um dos chefes do “departamento de propina” da Odebrecht, assegurou -na operação Lava Jato -, que o ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral (PT), recebeu R$ 1 milhão em caixa dois na campanha eleitoral de 2014.

Os valores constam em uma planilha divulgada pelo Site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, ex-Folha de São Paulo.

De acordo com os dados, o petista recebeu dois repasses de R$ 500 mil por meio do atual prefeito de Araraquara (município do interior de São Paulo), Edinho da Silva (PT), que foi ministro de Comunicação de Dilma Rousseff (PT).

À época, Lúdio disputou o governo do Estado contra o então senador Pedro Taques (PSDB), que ganhou a eleição. Em sua prestação de contas, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), Lúdio disse ter conseguido receitas de R$ 4,3 milhões. Entretanto, não há, na relação, o nome da empreiteira ou de empresas relacionadas ao Grupo Odebrecht.

Na lista do empresário Benedicto Barbosa, o petista aparece com o apelido de “EMA”. Aos procuradores de Curitiba, Benedicto explicou, segundo o site, como o “departamento” dava os apelidos aos políticos para os quais fazia repasses.

Segundo ele, os nomes eram colocados pelos operadores do departamento. “Se a pessoa [o operador] conhecia o outro lado [o político], ele sugeria o codinome. Se não existisse ainda no sistema, era aceito. Mas não tinha uma regra”, disse. (Com informações do Site Poder 360)