Lúcio Mauro Filho mostra encontro de Lúcio Mauro com a neta

Reprodução/Instagram Lucio Mauro com a neta

Leia maisCristiano Ronaldo aparece com seus 4 filhos em foto postada por …Somados, integrantes do Hanson têm 12 filhos; veja fotos

Lúcio Mauro Filho emocionou seus seguidores na última segunda-feira (12) ao mostrar o encontro de seu pai, Lúcio Mauro, com a neta caçula. Liz é a terceira filha do ator.

“Momento histórico! Vovô Lucio e Liz em seu primeiro encontro. Uma emoção única! Haja coração! Ele encheu ela de beijos e os dois não se desgrudaram! E já tem até um novo encontro marcado para quarta, pra celebrarmos os 91 anos do vovô!Deus abençoe”, escreveu na legenda.

Reprodução Lucio Mauro Filho e o pai

Lúcio Mauro sofreu um AVC em 2016 e ficou um tempo internado. Em outubro de 2017, ele voltou a ser internado devido a uma infecção urinária. O último trabalho dele na TV foi na Escolinha do Professor Raimundo, em 2015.

Nomes nada convencionais de filhos de famosos

1 de 30

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

North West, Saint West e Chicago West

Tudo bem que West é o sobrenome do pai famoso, Kanye West, mas ainda assim a primogênita de Kim Kardashian e do rapper chama-se “Norte”. Isso mesmo, o ponto cardeal. O segundo filho do casal foi batizado de Saint: santo, em português. E a terceira filha, gerada por barriga de aluguel, se chama Chicago – sim! o nome da cidade americana

Créditos: Reprodução

Blue Ivy

A tradução do nome da filha única do casal mais poderoso da música, Beyoncé e Jay-Z, nada mais é do que “Azul”

Créditos: Reprodução

Rumi e Sir Carter

Beyoncé e Jay-Z registraram os gêmeos com o nome de Rumi e Sir Carter. De acordo com o The Guardian, Rumi seria uma homenagem a Jalauddin Rumi, poeta muçulmano sunita do século XIII. Ele ficou reconhecido mundialmente por seu legado espiritual. No novo disco de Jay-Z, 4:44, a faixa ‘Mercy Me’ faz referência ao poeta persa. Ainda segundo o jornal britânico, o nome Sir Carter também teria uma relação com Jalauddin Rumi, pois aparece em um dos poemas mais conhecidos dele. Outras variações dão conta de que Rumi teria origem japonesa, significando ‘beleza’, e que Sir seria uma versão de Cyrus, termo persa que significa ‘trono’.

Créditos: Reprodução

Petal Blossom Rainbow

Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice são os nomes nada convencionais dos filhos do chef-celebridade inglês Jamie Oliver. A primeira significa Papoula de Mel. A segunda, Vaia de Margarida, se traduzido ao pé da letra. A terceira seria conhecida como Pétala da Flor de Arco-Íris caso morasse no Brasil. E o caçula e único menino da turma é o Urso Camarada Maurice. Ou seja, vai para o apresentador de TV e sua mulher, Juliette Norton, o troféu de campeões em combinar substantivos em certidões de nascimento. “Eles tem mais de um nome porque eu não conseguia me decidir. Eu não sei de onde veio Petal Rainbow, mas eu gosto”, disse a mulher do chef em entrevista ao site Telegraph.

Créditos: Reprodução

Bear Blue

A eterna protagonista de “As Patricinha de Beverly Hills”, a atriz Alicia Silverstone batizou o filho como “Urso Azul”. Em inglês, o menino chama-se Bear Blue.

Créditos: Reprodução

Bear Blaze

Mais um “urso” entre os herdeiros de famosos. A atriz Kate Winslet batizou o caçula como Bear Blaze.

Créditos: Reprodução

Summer Rain

“Chuva de Verão” é o nome da filha da cantora Christina Aguilera. Gostou?!

Créditos: Reprodução

Lily-Rose Melody

Melodia do Lírio Rosa é a tradução literal do nome da filha do ator Johnny Depp.

Créditos: Reprodução

Bluebell Madonna

A eterna Spice Girls, Geri Halliwell batizou sua filha como Bluebell Madonna. O segundo nome é uma clara homenagem à rainha do pop, enquanto o primeiro significa “sino azul”.

Créditos: Reprodução

Guy

E não é que a moda de nomes “simples” em inglês chegou no Brasil? Em 2011, o ex-casal Danielle Winits e Jonatas Faro chamou o filho de Guy, que significa “cara”, em inglês.

Créditos: Reprodução

Dom, Bem e Liz

O primogênito do casal formado pela atriz Luana Piovani e o surfista Pedro Scooby chama-se Dom, enquanto os gêmeos caçulas foram batizados de Bem e Liz.

Créditos: Reprodução

Bem

Um dos filhos do ator Wagner Moura também chama-se Bem. A turma fica completa com Salvador e José.

Créditos: Reprodução

Apple

Quando nasceu a primeira filha do ex-casal Chris Martin e Gwyneth Paltrow, o mundo só comentava uma coisa: o nome da criança. Ela foi batizada de Apple, maçã em inglês. O segundo filho foi batizado de Moses.

Créditos: Reprodução

Cricket

Se chamar a filha de maçã não é nada convencional, imagina só se chamar “grilo”? Pois, a atriz Busy Philips assinou a certidão da filha como Cricket. E, ainda explicou: “Nós achamos que quando ela crescesse, todos diriam o quanto Cricket era feliz, o quanto Cricket era alegre, e nos pareceu um novo divertido para a sua trajetória”, disse em entrevista à revista especializada People.

Créditos: Reprodução

Vida

A modelo brasileira Camila Alves tem três filhos com o galã hollywood Matthew McConaughey. Levi e Livingston são os meninos da turma. Enquanto a menina foi batizada de Vida, em português mesmo. Bonito, não?!

Créditos: Reprodução

Riroca

O ex-casal Baby do Brasil e Pepeu Gomes é conhecido pela música e pelos nomes exóticos dos cinco filhos. Riroca é o nome da primeira filha que, aos 14 anos, mudou a identidade para Sarah Sheeva. Depois, nasceu a Zabelê. Em seguida, veio a Nãnashara, Pedro Baby e Kryshna Baby.

Créditos: Reprodução

Bruna Luz

A atriz batizou a filha mais velha de Bruna Luz. O caçula chama-se Theo.

Créditos: Reprodução

Kingston, Zuma e Apollo

Os três filhos de Gwen Stefani e Gavin Rossdale foram batizados com muita criatividade. Kingston James, Zuma Nesta Rock e o caçula Apollo Bowie.

Créditos: Reprodução

Egypt

A cantora Alicia Keys deve gostar muito do Egito já que batizou o filho com o nome do país africano.

Créditos: Reprodução

Maroccan e Monroe

A cantora Mariah Carey e o ex-marido nomearam os gêmeos como “Marrocos” e Monroe, uma clara homenagem à atriz Marilyn Monroe.

Créditos: Reprodução

Mano Wladimir

A cantora Marisa Monte batizou seu filho de Mano Wladimir.

Créditos: Reprodução

Mina Guinle

A atriz Guilhermina guinle e o marido Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli, batizaram a filha de Mina.

Créditos: Reprodução

Pilot Inspektor

O ator Jason Lee chamou o filho de inspetor de piloto, em português.

Créditos: Reprodução

Anja Louise

A primeira filha da modelo brasileira Alessandra Ambrosio com o americano Jamie Mazur se chama Anja Louise. Apesar de nada comum, é fofo, vai?

Créditos: Reprodução

Honor Marie e Haven

A atriz Jesica Alba batizou a filha mais velha de Honor Marie. A primeira palavra significa “honra”. Em tradução literal, ela se chamaria Honra Maria caso morasse no Brasil. A caçula se chamaria “Paraíso”.

Créditos: Reprodução

Hazel Patricia

Hazel é traduzido para o português como “Avelã”. E é também o nome da filha da atriz Julia Roberts.

Créditos: Reprodução

River Rose

“Rio Rosa” é a tradução literal do nome da filha da cantora Kely Clarkson.

Créditos: Reprodução

Sunday Rose e Faith Margaret

Mais uma união de substantivos. “Rosa de Domingo” é a tradução do nome da filha mais velha da atriz Nicole Kidman. A caçula chama-se Faith Margareth. O primeiro nome é traduzido como “fé”.

Créditos: Reprodução

Milan

Haja amor pela Itália! O jogador de futebol Gerard Piqué é espanhol. A cantora Shakira é colombiana. Mas o casal colocou o nome de Milan, uma homenagem a cidade italiana Milão, no filho mais velho. O segundo herdeiro do casal chama-se Sasha.

Créditos: Reprodução

Sasha

Hoje, Sasha é um nome super comum, mas atire a primeira pedra quem não achou muito diferente quando Xuxa anunciou o nome da filha única há 17 anos.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

15 vezes que Anitta foi maravilhosa no Twitter

Famosos

Sharon Stone comemora 60 anos na praia

Famosos

Lexa e MC Guimê: Fotos do noivado

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL