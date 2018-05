Luciana Gimenez quebra o silêncio sobre separação: “Não posso dizer que não sofri”

Leia maisAnderson Silva posta foto treinando com ator de ‘Game of Thrones’ …

Luciana Gimenez quebrou o silêncio e finalmente falou sobre sua separação de Marcelo de Carvalho, após 12 anos de casamento.

“Tenho dificuldade com as mudanças. Elas são um desafio para mim, ao mesmo tempo em que me ajudam a crescer e me tiram da minha zona de conforto”, explicou. “O término de uma relação, como qualquer adversidade na vida, é algo difícil. Não posso dizer que não sofri, afinal, houve uma ruptura, mas a gente tem de extrair o melhor de tudo. Chorar o que for preciso e seguir em frente”, completou.

A apresentadora da RedeTV! ainda disse que não se arrepende de nada e se orgulha de sua história. “Eu tive um casamento de sucesso. Foram 12 anos juntos e isso é bastante tempo”, opinou.

Sobre a fase solteira, Luciana disse que ainda é muito cedo para um novo amor. “Acabei de sair de um casamento e é muito cedo para pensar nisso, quero curtir um pouco este momento. Já tive o meu conto de fadas nesta vida e não sei dizer se faria tudo de novo, mas continuo acreditando no amor”, contou.

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho são pais de Lorenzo Gabriel, de sete anos. A apresentadora ainda é mãe de Lucas Jagger, 19 anos, fruto do rápido relacionamento com Mick Jagger.

Fonte: Vírgula UOL