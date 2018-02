Luciana Gimenez posta foto seminua e brinca: ‘Mais um dia no escritório”

Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez enlouqueceu os fãs ao postar uma das suas já famosas fotos em que aparece seminua na última quarta-feira (21).

Na legenda, a apresentadora brincou: “Mais um dia no escritório!. O “escritório” em questão, no caso, era um salão de beleza.

Nos comentários, os fãs elogiaram Luciana. “Uma linda mulher que não tem medo de ser quem ela é ! Belíssima”, escreveu uma fã.

Fonte: Vírgula UOL