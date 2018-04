Luciana Gimenez comenta rumores sobre separação de Marcelo de Carvalho

Leia maisCasamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho chega ao fim …Luciana Gimenez posta foto seminua e brinca: ‘Mais um dia no …

Já faz um tempo que existem rumores de que o casamento de Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho teria chegado ao fim e a apresentadora foi questionada sobre o assunto em sua entrevista para a revista JP de abril, que chegará às bancas nesta sexta-feira, 13.

De acordo com informações adiantadas pela coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo, Luciana fez a linha de “não confirmo nem nego” na hora de sua resposta. “A gente não lava a nossa rouba no varal alheio”, ela disse. Ela e Marcelo estão juntos há 12 anos e são pais de Lorenzo, de sete. Luciana disse que o empresário é o homem de sua vida.

“Estou em um momento pensativo da minha vida, como vocês sabem. Estou tentando organizar minha vida. Eu não vou falar sobre o assunto. Estou em um momento quieta. Sobre a minha pessoal eu nunca falo”, disse, brincando. “Acho que vou virar lésbica, estou brincando. A gente vai se acertar, vai dar tudo certo”.

Fonte: Vírgula UOL