Lucas Lucco lança a romântica Tamanho P; veja vídeo

Nesta quarta, 28, Lucas Lucco lançou Tamanho P, o primeiro single do seu novo projeto, De Boa Na Lagoa. A faixa conta com a participação de Thiago Brava e seu vídeo foi gravado, literalmente, em uma lagoa, além de contar com o acompanhamento de uma intérprete de libras.

“Cheguei na gravação do acústico com a ideia de colocar libras, porque é algo que as pessoas às vezes esquecem. Em todo trabalho tento passar uma mensagem ou ajudar de alguma forma. Para mim, um novo projeto tem sempre a possibilidade de fazer o bem para alguém, além do musical”, ele explicou.

De Boa na Lagoa será lançado como um EP de cinco faixas no final de abril. Antes disso, mais uma música dele será lançada para atiçar a curiosidade dos fãs. Lucco conta que a ideia do projeto veio para mostrar a sua diversidade por meio de outros estilos que ele também gosta de cantar e compor: “A ideia é mostrar a versatilidade da minha voz e também o meu encaixe em outros trabalhos, como esse acústico. Idealizei o projeto e pensei o repertório a partir de músicas românticas, com letras que transmitissem tranquilidade”.

Assista:

Fonte: Vírgula UOL