Lucas Jagger mostra bagunça de apartamento em Nova York

Lucas jagger

De volta a Nova York, onde mora desde agosto, Lucas Jagger, o filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, mostrou a bagunça do seu apartamento em Nova York no Instagram.

O rapaz de 19 anos fez um desabafo no Instagram sobre a mudança. “Estou de volta no frio de Nova York (…). Olha a mesa! Pedi comida e onde eu vou colocar? Não sei porque estou falando isso. Fiquei fazendo vlog por muito tempo e agora não sei o que filmar.”

“Estou tentando não chorar no momento por causa da minha mudança pra NYC. Por diferentes razões, uma delas é porque não vou passar a maioria do meu tempo no Brasil onde eu cresci e amo. Outra coisa também seria por que estou me separando de pessoas que eu amo e que estão comigo há uma eternidade”, ressaltou.

“Maaaassss como eu amo todos vocês (vocês sabem quem são) não é adeus,e sim um te vejo depois. E acredite se quiser ontem eu chorei na minha cama antes de dormir, e alguém me falou que não sabia que tinha lágrimas dentro de mim”, completou.

Lucas Jagger com Mick Jagger

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL