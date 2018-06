Lucas Jagger ironiza seguidor que o chamou de gay

‘Obrigado por avisar’, diz Lucas a seguidor que o chamou de gay

Após publicar uma foto com um grupo de amigos durante viagem para Campos do Jordão no domingo (3), um seguidor do Instagram questionou a orientação sexual de Lucas e ele respondeu de forma espirituosa.

”Esse rapaz é gay, né? Jeito totalmente de gay! Fala como gay, ri como gay! Esse aí, não gosta de mulher, não! Sem sombra de dúvidas!”, afirmou o seguidor.

Lucas Jagger respondeu: ”Vish, obrigado por me avisar, vou comunicar pro Lucas!”.

O filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, Lucas Jagger, de 19 anos, é uma celebridade da internet e frequentemente o pai comenta em suas postagens.

Fonte: Vírgula UOL