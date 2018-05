Lucas Fernandes, do “BBB18”, reata com noiva Ana Lúcia

Parece que o amor venceu, não é mesmo?

Depois de ter passado a sua participação do Big Brother Brasil 2018 num relacionamento complicado com Jéssica, Lucas Fernandes voltou ao mundo real solteiro — sua noiva, Ana Lúcia, deu o compromisso dos dois por encerrado enquanto ele ainda estava dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Mas parece que os dois reataram o noivado.

O casal passou o fim de semana postando fotos juntos no Instagram, com direito a legendas românticas e tudo o mais. Bom, que sejam felizes!

"Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo". O dia chegou! Andamos muito para chegar aqui, no caminho enfrentamos gigantes internos que nos fizeram pessoas melhores e mais fortes. Agora "vivemos esperando o dia em que seremos melhores para sempre."

Tudo voltou a ter sentido!

And truth be told, everybody knows you You put the food on my plate and you gave me my clothes And I will not go without, I won't walk without you, no I found the touch of your hand in the breeze And the light of your smile in sun rays You should know I hear the sound of your voice in music So I speak with you everyday @jpcoopermusic

Fonte: Vírgula UOL