Lubrificante feito de maconha, ‘Xapa Xana’ promete orgasmos de até 15 minutos

(Foto: reprodução)

O lubrificante caseiro Xapa Xana, feito com óleo de coco e maconha, tem dado o que falar porque o produto promete orgasmos que duram até 15 minutos. Segundo o fabricante, após a absorção do lubrificante por meio da mucosa vaginal, a região fica mais sensível ao toque e por isso o orgasmo é prolongado.

O fabricante também informa que o casal não precisa se preocupar porque nem a mulher que usa o lubrificante e nem o/a parceiro/a ficarão chapados: “A quantidade de THC usada não é capaz de deixar a pessoa chapada, e nem quem fizer sexo oral”, diz. Além disso, o produto tem ação antifúngica, anti-inflamatória e antibacteriana.

O Xapa Xana já está à venda e pode ser encomendado perfil do facebook do lubrificante.

(Foto: reprodução vídeo/VICE)

Famosos viciados em sexo

1 de 17

Lindsay Loham

Uma de suas ex-namoradas disse que ela costumava substituir um vício por outro e que usava o sexo de forma tão compulsiva que consumia vários filmes pornôs, tendo inclusive algumas produções caseiras com namoradas anteriores.

Créditos: Reprodução

Rob Lowe

O ator teve um vídeo caseiro divulgado onde aparece transando com duas mulheres. Uma das mulheres era menor de idade. Depois disso, sua carreira afundou e ele assumiu o vicio em sexo. Lowe foi se tratar em uma clinica especializada.

Créditos: Reprodução

George Michael

George Michael frequentava locais públicos para ter relações sexuais com desconhecidos. Por ser viciado em sexo, o cantor defendia a prática. “Nunca pedi nem hei de pedir desculpa pela minha vida sexual”, desabafou o astro bissexual em 2011, no Twitter. Confessou ao amigo Piers Morgan que tinha chegado a ter mais de 500 parceiros sexuais em sete anos. Em 7 de abril de 1998, George Michael foi preso por ato supostamente obsceno em um banheiro público. Depois de solto, Michael lançou o videoclipe da música ‘Closer’ que mostra polícias dançando e se beijando numa casa de banho.

Créditos: Reprodução

Thalia

Em entrevista ao canal CNN en Español, a mexicana Thalia de 45 anos revelou o segredo para retardar o envelhecimento. “O segredo da minha juventude? Até 50 orgasmos em uma noite”. Humm. Sei.

Créditos: Reprodução

Charlie Sheen

O ator foi demitido da série “Two and half men” por seus vícios em drogas, bebidas e sexo. Em novembro de 2015 ele revelou ser HIV positivo durante participação no programa “Today”, da emissora americana NBC.

Créditos: Reprodução

Kim Cattral

A atriz interpreta a personagem Samantha Jones na série “Sex and City” que é viciada em sexo. Kim já se declarou compulsiva e disse que seus dois casamentos anteriores falharam devido ao sexo não ocorrer tantas vezes quanto ela gostaria.

Créditos: Reprodução

David Bowie

Na mais recente biografia de David Bowie, a jornalista Wendy Leigh revela o apetite sexual voraz do cantor. Bowie nunca negou que durante sua juventude a promiscuidade fora parte chave de sua vida.

Créditos: Reprodução

Amber Smith

A atriz, modelo e escritora Amber Smith é uma das poucas mulheres com fama a falar abertamente sobre o assunto em reality shows, incluindo um programa focado na reabilitação de famosos viciados em sexo. Smith disse entre outras coisas que stalkeou um homem por doze anos (!!!)

Créditos: Reprodução

Michael Douglas

O ator foi a primeira celebridade a confessar o problema. Famoso por sua interpretação no filme Instinto Selvagem, ele reconheceu publicamente ser viciado em sexo e frequentou uma clínica de reabilitação em 1993 para tratar de seu vício

Créditos: Reprodução

Amy Winehouse

Amy não se declarou uma viciada em sexo. No entanto, o ex-marido Blake Fielder-Civil e dois ex-namorados, o roqueiro Johnny Headlock e Alex Haines, garantem que ela não tinha controle quando o assunto era sexo. “Ela era selvagem e queria continuar por horas e mais horas, nunca era o suficiente”, contou Headlock em entrevista a um tablóide inglês.

Créditos: Reprodução

Kanye West

Kanye West é sempre o polemicão e faz questão de falar abertamente sobre sua vida sexual. Ele já se declarou viciado em sexo e pornografia em uma entrevista ao tablóide britânico “The Sun”. West contou que tem uma coleção de artigos pornô e muitas noites precisa ter 4 relações para poder dormir.

Créditos: Reprodução

Gene Simmons do Kiss

O baixista do Kiss Gene Simmons afirma em TODAS as entrevista que concede que já transou com mais de 4.200 mulheres diferentes…

Créditos: Reprodução

David Duchovny

O ator é famoso pela série “Arquivo X”. David procurou tratamento contra o vicio em sexo em 2008. Ele buscava compulsivamente sexo em busca na internet

Créditos: Reprodução

Robbie Wiliams

Em uma entrevista recente à revista britânica Attitude, na qual aparece nu na capa, Robbie Williams afirmou ter compulsão por sexo. “Ser viciado em sexo é algo que existe. Existe mesmo. A depressão também era um assunto tabu, mas deixou de ser malvista. O fato de se falar sobre o vício em sexo vai tornar este tema comum e normal, e é assim que deveria ser encarado”, afirmou

Créditos: Reprodução

Russell Brand

O ator e ativista inglês Russell Brand admitiu ser viciado em sexo em seu livro de memórias, “My Booky Wook”. Ele chegou a frequentar o centro de tratamento de dependência sexual, na Filadélfia

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL