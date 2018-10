Luana Piovani rebate críticas ao seu corpo: “Bem-vindo ao universo real”

Luana Piovani

Luana Piovani usou seu Instagram para responder algumas perguntas de fãs sobre fotos suas que foram feitas na praia. A atriz disse que não liga para as críticas ao seu corpo.

“Eu caguei, não to nem ai. Esse corpo é meu templo, me serve, estou fazendo uma mudança para outro país com três crianças, trabalhando bastante”, disse.

Luana ainda afirmou que é “natural”. “O que significa que eu não estou com tempo disponível de fazer exércicios, essas coisas que a gente faz para ficar com o templo melhor. Eu sou natural e isso é incrível. Bem-vindo ao universo real. Fiquem felizes quem me viu ‘gordinha’ com celulite, e critiquem quem quiser criticar, tá tudo lindo, meu amor. Os boletos estão pagas, as crianças estão cheia de saúde e muita coisa para fazer. Muito trabalho, amor, amigos e muita coisa para fazer”, disse Luana.

Fonte: Vírgula UOL