Luan Santana relembra rejeições: “Fui atrás das que me deram toco no tempo de escola e ‘peguei'”

Luan Santana

Leia maisAnitta mostra a mãe em vídeo e brinca: “Tá solteira, hein, …Fã tatua rosto de Ludmilla no braço e fãs se dividem sobre …

Luan Santana conversou com a youtuber Bianca Andrade, a Boca Rosa, e contou que já levou vários tocos durante a vida.

“Vários tocos, tempo de escola, então! Nossa”, afirmou. “E depois da fama?”, emendou Mayra Cardoso, amiga de Boca Rosa que também estava presenta.

Luan, então, abriu o jogo. “Sim, claro! O que aconteceu foi que, depois que eu fiquei famoso, eu fui atrás das que me deram toco no tempo da escola”, revelou.

Bianca disse que ele era vingativo, mas questionou qual foi o resultado dos encontros. “Peguei, né?”, afirmou.

Confira o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL