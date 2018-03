Luan Santana rebate críticas ao seu cabelo: “Fui humilhado, feito de gato e sapato”

Reprodução/Instagram Luan Santana

Luan Santana recebeu muitas críticas por conta de ser corte de cabelo e resolveu falar sobre isso no Instagram. “Fui humilhado e feito de gato e sapato, tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu”, disse.

No Stories, ele mostrou uma montagem que fizeram para compará-lo om o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica. O texto postado por Luan aparece cheio de ironias e humor, mas passa um recado também.

Confira:

Ontem passei por momentos difíceis. Me senti como um estranho neste planeta cruel. Fui humilhado e feito de gato e sapato, e tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu. Logo eu, que sempre acertei em cheio em todos os penteados que tive..fui comparado a personagens da nossa cultura popular brasileira e chamado de cebola ambulante. Sofri. Tanto que hoje, ao acordar, resolvi pôr a cara no sol e mostrar que tudo na vida depende de um ponto de vista e de uma boa dose de condicionador. Quero que você pare o que está fazendo agora e reflita um pouco o mal que me causou. Bullying é um assunto sério que precisa ser discutido. Desculpe o desabafo.

