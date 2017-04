Luan Santana diz que vendeu Ferrari e Porsche, mas mantém jatinho: ‘Não é luxo’

Luan Santana, que acaba de estrear a turnê 1977, deu entrevista ao jornal carioca Extra e contou que vendeu dois carros esportivos ao ser perguntado se ainda tem paixão por carros velozes. “Tenho paixão, mas não como antes. Vendi a Ferrari 458 e o Porsche Boxster”, afirmou.

Em seguida, o repórter Nilton Carauta perguntou do jatinho e o astro de 26 anos respondeu: “O jatinho não é luxo, é uma forma de facilitar a minha locomoção”. Outro assunto abordado foi o relacionamento com Jade Magalhães e qual era o defeito que Jade mais reclamava dele. Luan afirmou que é roer as unhas. Já sobre o defeito dela que mais o incomodava, ele elogiou: “Jade não tem defeito. Já viu pedra preciosa com defeito?”.

O “Gurizinho”, como é chamado pelos fãs, comentou também se gostava do que vê no espelho. “Gosto, mas não estou mais naquela fase de antes, parei de malhar há quatro meses. Procuro fazer esteira e manter alguns exercícios de vez em quando. Até dispensei a função do personal”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL