Lorde comete gafe no Instagram com referência a Whitney Houston

Um mal entendido no Instagram causou muita dor de cabeça para a cantora Lorde nesta quinta-feira, 05.

Ela postou na rede social uma foto de uma banheira. Na legenda, o verso “I will always love you”, da música homônima, interpretada por Whitney Houston. O problema é que quando a cantora morreu, em fevereiro de 2012, ela foi encontrada em, justamente, uma banheira. E em 2015, a filha da cantora, Bobbi Kristina, à época com 22 anos, passou seis meses em coma após ser tirada inconsciente de uma banheira.

Lorde foi rápida ao pedir desculpas no Instagram e deletar a imagem, assim que alertada do ocorrido pelos seguidores. “Extremamente péssima escolha de frase. Minha desculpa a qualquer um que tenha se sentido ofendido. Eu não tinha associado as coisas. Estava apenas animada para tomar um banho”, ela escreveu no Instagram Stories. “Eu sou uma idiota. Amo a Whitney para sempre. Desculpa novamente”.

Fonte: Vírgula UOL