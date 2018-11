Lontras fazem ‘photobomb’ em pedido de casamento

Momento histórico

As famosas lontras urbanas de Cingapura encantaram um casal de britânicas ao fazerem photobombing durante uma proposta de casamento.

Jordan Doyle e Mary Lister tinham saído para observar lontras com um fotógrafo da vida selvagem quando os animais apareceram.

“Eu tive o anel comigo por um tempo e Mary é uma grande fã de lontras, então pensei comigo mesmo, certo, esta é a hora de propor”, disse Doyle, 28 anos, à BBC.

Um grupo de lontras então nadou para invadir o momento romântico.

“Quando pedi a eles que posassem para uma foto, as lontras saíram da água e se aproximaram do casal”, disse o fotógrafo Bernard Seah. “Eu estava tipo, oh meu deus, eu não posso acreditar nisso.”

Famílias de lontras

As lontras fazem parte de um grupo conhecido como Bishan 10, uma das várias famílias de lontras que prosperam nas áreas urbanas de Cingapura.

Elas aparecem na TV frequentemente, têm um documentário de David Attenborough e grupos do Facebook dedicados a elas.

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL