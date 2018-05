Longe dos olhos da torcida, jogadores se apresentam na Granja Cumary

A maioria dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol se apresentou nesta segunda-feira (21), no Centro de Treinamento (CT) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Granja Comary, em Teresópolis. Diferente de quatro anos atrás, a chegada dos atletas ocorreu longe dos olhares da torcida. Eles chegaram de helicóptero, embarcaram em vans com os vidros escuros e seguiram direto para sede do CT.

De acordo com a CBF, até as 14h chegaram 16 jogadores: Marquinhos, Filipe Luís, Fred, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Éderson, Fagner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e Geromel.

O goleiro Cássio deve chegar à noite e Alisson, Phillipe Coutinho e Miranda vão se apresentar nesta terça-feira (22). Marcelo, Casemiro e Roberto Firmino finalistas da Liga dos Campeões da Europa se juntarão ao grupo na Inglaterra, onde a equipe treinará, no CT do Tottenham, antes de ir à Rússia.

O aumento da segurança na Granja Comary é evitar o excessivo assédio dos torcedores que, em 2014, acompanharam os treinos separados apenas por uma tela de arame. Desta vez foi montada uma barreira de tapumes impedindo a galera de participar dos treinos.

O trabalho da imprensa foi limitado nos treinos que serão fechados em sua maioria, o que permitirá ao técnico Tite fazer jogadas ensaiadas e treinar inversões táticas, com objetivo de surpreender os adversários.

Fonte: Agência Brasil