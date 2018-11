Lollapalooza Brasil 2019 terá Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Tribalistas e mais

(Foto: divulgação) Arctic Monkeys

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quarta, 21, o tão aguardado lineup completo da edição 2019, que acontece dias 5, 6 e 7 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as principais atrações estão a banda indie Arctic Monkeys (foto), o rapper Kendrick Lamar que vem ao país pela primeira vez e os brasileiros Tribalistas, supergrupo formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte.

Também haverá shows internacionais de Lenny Kravitz, Sam Smith, Post Malone, Tiësto, Steve Aoki, Interpol, Twenty One Pilots, Foals, Snow Patrol, Greta Van Fleet, The 1975, Portugal The Man, Years & Years e muitos outros.

Das atrações brasileiras, além dos Tribalistas tocam Liniker & Os Caramelows, Rashid, Gabriel O Pensador, Autoramas, Elekfantz, Silva, Scalene, Carne Doce, Luiza Lian, Molho Negro e A Terra Nunca me Pareceu Tão Distante.

Dos ingressos, já está disponível o 2° lote do Lolla Pass (válido para os três dias de festival), que custa a partir de R$ 900. As entradas podem ser adquiridas pelo site www.lollapaloozabr.com, na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – Credicard Hall, em São Paulo) e nos pontos de venda exclusivos: Km de Vantagens Hall Rio de Janeiro e Km de Vantagens Hall Belo Horizonte.

Confira o lineup completo:

Fonte: Vírgula UOL