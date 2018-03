Lollapalooza 2018: trem, táxi, uber, ônibus ou transfer?

CamilaCara-MRossi Lollapalooza 2017

De sexta (23) a domingo, todas as atenções do mundo musical estarão voltadas para o Lollapalooza 2018. Mas talvez você esteja pensando na melhor maneira de ir até o Autódromo de Interlagos.

Veja opções:

Lolla Transfer

Funciona a partir das 11h, saindo dos hotéis Hilton Morumbi (Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Paulista) e Transamérica Higienópolis (Rua Alagoas, 974, Higienópolis). O intervalo entre os ônibus é de meia hora. O retorno será das 20h30 às 00h30 no sábado e das 20h30 às 23h30 no domingo. É o serviço de transporte oficial e os ingressos podem ser comprados no site do Lolla.

Táxi

Deve descer e sair perto dos portões D, M, 7 e 8.

Uber e outros serviços

Ponto de encontro na praça Enzo Ferrari, na avenida Interlagos, perto dos portões 7, exclusivo para PNE.

Trem

A Estação Autódromo fica na rua Plínio Schmidt e fica a cerca de 15 minutos de caminhada da entrada. Os trens da linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) vão circular com menor intervalo. Na sexta, a circulação ocorre até a meia-noite, assim como a integração com a Linha 4 – Amarela do Metrô. Já no sábado, os trens da CPTM e da Linha 4 do Metrô circulam até 1h. No domingo, a circulação vai até meia-noite.

Ônibus

Há várias linhas que levam ao Autódromo de Interlagos e todas estarão sinalizadas durante os três dias. Na saída, ônibus noturnos serão opção. Busque mais informações no site da SPTrans.

Carro

A organização incentiva uso de transporte público. São poucas opções de estacionamento.

Dicas de sobrevivência para o Lollapalooza

1 de 12

1. Celular na mão

A maior ocorrência policial do festival todo ano diz respeito ao furto de celular.

Celular na mão

Trombadas e celulares no bolso são um prato cheio para ladrões. Já houve casos de gangues que vinham de fora do Brasil apenas para cometer estes crimes.

2. Dress code: conforto

Prepare-se para sol e chuva. Um tênis de caminhada ou corrida é uma boa opção de calçado. Ir de salto é uma péssima ideia. Chapéu sempre ajuda a compor o look e encarar os dias ensolarados.

Dress code: conforto

Conforto é fundamental, vá com uma roupa adequada para suportar variações climáticas.

3. Olha a chuvaa

Quem acompanha Fórmula 1 sabe que Interlagos é uma caixinha de surpresa. Bem, os fãs de música a esta altura já sabem que ali, por ser uma região de lagos como diz o nome, pode chover a qualquer momento.

4. Chegue cedo

Esta é bem óbvia. Poucos fazem, mesmo pagando caro. O autódromo é bem acessível de transporte público, dê preferência a esta opção.

5. Dê um relax

Guarde energia e marque pontos de encontros com seus amigos.

6. Som na caixa

O melhor som de qualquer palco é na house mix, a mesa de som. Não se aproxime demais das caixas sem protetor auricular.

7. Evite xixi

Troque a cerveja pelo destilado ou pela água. Ficar bêbado no meio de uma multidão pode ser ruim.

8. Deixe fluir

Isto não é uma guerra e ninguém luta pela “sobrevivência”. Deixei fluir, descubra bandas novas, saia no meio da atração mais esperada se estiver com vontade.

9. Saia antes

Caso o último show seja o que você mais quer ver não vai adiantar. Mas se você tiver alguma dúvida em relação à importância de ver este show inteiro, saia um pouco antes do fim, na hora do bis, por exemplo.

10. Divirta-se

Ouça boa música, fortaleça relações, faça amigos, tenha dias perfeitos

