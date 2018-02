Lollapalooza 2018: saiba os horários das apresentações

(Foto: divulgação/montagem) Pearl Jam, Alok e Red Hot Chili Peppers

Chegou aquele momento em que os fãs precisam decidir quais shows vão assistir no Lollapalooza Brasil 2018, pois foi divulgado os horários das apresentações. Serão mais de 70 artistas que se dividirão entre os palcos Budweiser, Onix, Axe e Perry’s by Doritos nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O grande embate de horário do primeiro dia, na sexta, é o Red Hot Chili Peppers que tocará na mesma hora que o gigante da eletrônica brasileira Alok. Já no segundo dia, no sábado, quem for assistir ao Pearl Jam perderá o DJ Snake ou Kygo. E, no domingo, The Killers toca ao mesmo tempo que Wiz Khalifa e Hardwell.

Confira os horários abaixo. Os ingressos podem ser adquiridos em www.lollapaloozabr.com

Lollapalooza 2018: horário dos shows

Fonte: Vírgula UOL