Lollapalooza 2018: saiba como assistir pela TV e internet

Nem tudo está perdido se você não vai ao Lollapalooza 2018. O festival será transmitido pelo Multishow e do Canal BIS nesta sexta (23), sábado e domingo.

Além da TV, pela primeira vez, a transmissão online do Multishow terá parcerias com canais de youtubers, o MasPoxaVida, de PC Siqueira e Põe na Roda, de Pedro HMC.

O Multishow conta ainda com uma cobertura especial em tempo real no site e em todas as suas redes sociais. No Multishow Play e no BIS Play, o público também pode acompanhar a transmissão ao vivo, de onde estiver.

Na TV e no VOD:

No Multishow, Dedé Teicher, Rodrigo Pinto, Titi Muller e Guilherme Guedes comandam a transmissão ao vivo dos dois principais palcos do evento. Os apresentadores comentam os shows e trazem entrevistas com as atrações de cada dia e informações exclusivas dos bastidores do evento. Na sexta-feira (23), a transmissão acontece de 13h30 às 23h, no sábado (24) de 13h30 às 21h e no domingo (25), de 13h30 às 22h30.

No Canal BIS, Laura Vicente e China trazem, também ao vivo, as atrações dos Palcos 3 e 4. Na sexta-feira (23), a transmissão acontece de 13h30 às 23h, no sábado (24) de 13h30 às 23h e no domingo (25), de 13h30 às 22h15.

Além do Multishow Play (www.multishowplay.com.br) e Bis Play (www.bisplay.com.br) transmitirem tudo para o público acompanhar de onde estiver, o Multishow Play conta ainda com uma transmissão exclusiva do Palco 4 e disponibilizará os shows na íntegra logo em seguida, por sete dias, para o público rever quando quiser.

Na internet:

Pela primeira vez, a cobertura online do Multishow vai invadir os canais de youtubers e entrar no universo dos influenciadores. A novidade vai contemplar três lives simultâneas que se encontram no canal do YouTube “Música Multishow” (www.youtube.com/multishow), de 19h às 21h, nos três dias de festival.

Enquanto Pedro HMC, direto de seu canal “Põe na Roda” (https://www.youtube.com/user/canalpoenaroda), comenta o festival com muito bom humor, os fãs de rock poderão acompanhar os comentários de PC Siqueira sobre o festival no canal “MasPoxaVida” (https://www.youtube.com/user/maspoxavida), no YouTube.

No canal “Música Multishow”, o apresentador Didi Effe e as youtubers Gabbie Fadel e Karen Bachini comentam a cobertura direto da central de controle e também interagem com PC Siqueira e com Pedro HMC.

Já os influenciadores Maju Trindade, Maicon Santini e Bruno Bock atacam de correspondentes diretamente do Lollapalooza e trazem entrevistas e brincadeiras com o público presente no festival. Eles mostram tudo o que está acontecendo no evento em vídeos exclusivos, além de interagirem ao vivo com os apresentadores da TV e da WEB. Todas as ações digitais com influenciadores acontecem em parceria com a VIU, unidade de negócios digitais da Globosat.

O site do Multishow (www.multishow.com.br) transmite ao vivo as lives do YouTube do canal e traz matérias com informações do evento e entrevistas exclusivas. As redes sociais do Multishow, Facebook (www.facebook.com/multishow) e Instagram (@multishow) contam com lives mostrando os bastidores da transmissão e registram as experiências do evento em tempo real. No Twitter (@multishow), quatro influenciadores (@luanlovato, @iahgos, @rodpocket e @thateuss) comentam a cobertura do Lollapalooza. O público pode interagir através das hashtags #LollaNoMultishow e #LollaNoCanalBis.

– Horários das transmissões:

TV e VOD

Sexta, 23/3

Multishow e Canal BIS: 13h30 às 23h

Sábado, 24/3

Multishow: 13h30 às 21h

Canal BIS: 13h30 às 23h

Domingo, 25/3

Multishow: 13h30 às 22h30

Canal BIS: 13h30 às 22h15

WEB

Canais “Música Multishow”, MasPoxaVida e Põe Na Roda, no YouTube

Sexta, Sábado e Domingo

19h às 21h

Fonte: Vírgula UOL