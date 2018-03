Lollapalooza 2018: Red Hot Chili Peppers joga com hits e Alok com super produção

(Foto: Marta Ayora) Red Hot Chili Peppers

De um lado, hits poderosos que fazem (ou fizeram) parte da vida de muitas pessoas. Do outro, uma mega produção pirotécnica de deixar qualquer um de queixo caído. O embate da primeira noite do Lollapalooza Brasil foi o de Red Hot Chili Peppers e Alok, que tocaram na mesma hora e dividiram multidões.

Enquanto a banda californiana de Anthony Kiedis e Flea atraiam um enorme público de idades variada, que ia de 20 aos 40 e poucos anos, no Palco Budweiser, o DJ brasileiro fez a festa da molecada e colocou todo mundo para dançar no Palco Perry.

Os Chili Peppers fazem um show conhecido que não sai da zona de conforto e joga pra galera. Em seu repertório passeiam entre hits como Californication, Under The Bridge, By The Way, Can’t Stop, Otherside e Give It Way. Na apresentação, também houve espaço para Aeroplane, música do álbum One Hot Minute (1995) e um cover de Menina Mulher da Pele Preta, de Jorge Ben Jor, cantado em português pelo guitarrista Josh Klinghoffer.

(Foto: reprodução/vídeo) Alok no Lollapalooza 2018

A poucos metros dali, Alok também atacou pesado nas canções conhecidas, como Hear Me Now (com Zeeba), Hey Mama, de David Guetta, e remixes para Wonderwall, do Oasis, e We Will Rock You, do Queen. Porém, o que chamou atenção foi a super produção que preparou para o show: fogos de artifício lançados a cada minuto, lasers, chamas, fumaça, papel picado e projeções especiais. Foi um encerramento de luxo para o palco eletrônico e também para o primeiro dia do evento. Que venha sábado e domingo.

