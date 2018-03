Lollapalooza 2018: público vê melhora em filas, mas sofre sem sombra

(Foto: Marta Ayora) Pablo Vieira

Domingo, sol escaldante e terceiro dia de Lollapalooza rolando no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para quem foi aos três dias no festival, que começou na sexta, deu para curtir muito e também vivenciar o que deu certo e o que não deu nesta edição de 2018, considerada a maior já realizada no Brasil.

Pablo Vieira falou ao Virgula que o ponto alto desse Lolla foi a facilidade de chegar nos lugares. “Aqui é imenso, mas estou conseguindo ir onde eu quero e ter o que preciso de forma rápida, seja ir no banheiro, pegar um lanche ou chegar a um palco. Tudo está colocado de forma estrategicamente perto”, diz o rapaz de Brasília. Porém, reclama da falta de lugar para se esconder do sol: “Não tem praticamente nenhuma sombra. Durante o dia é um desconforto”.

Artur Brasão, de São Paulo, diz que o único perrengue que tem passado é na hora de ir embora quando acaba: “É muita gente junta na saída, rola uma aglomeração. Mas acho que é uma coisa inevitável em festivais”. O cabeludo aproveita para elogiar a facilidade e rapidez em comprar bebida e comida. “Ano passado eu ficava uma hora para comprar uma cerveja, perdi o show que queria ver por causa disso. Esse ano, não. Está tudo fácil. Quase nem tem fila e quando tem anda super rápido. Essa parte está muito mais eficiente”.

(Foto: Marta Ayora) Artur Brasão

Nilma, de São Paulo, trouxe a filha e a sobrinha em todos os dias do festival e opina: “O mais difícil pra mim foi ficar o tempo todo com elas no Palco Perry, que é de música eletrônica. Não é pra mim (risos). Mas, gostei muito do show do Imagine Dragons”.

Sabrina, sobrinha de Nilma, também amou o show do Imagine Dragons e o que menos gostou foi ter que encarar o banheiro químico: “É um nojo, muito zoado”. Helena, a prima, concorda: “Quando chega no fim do dia, o banheiro dá vontade de vomitar. Tirando isso, estou adorando o festival”.

(Foto: Marta Ayora) Nilma

(Foto: Marta Ayora) Helena e Sabrina

Lollapalloza 2018, segundo dia

1 de 104

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Geral do público no Lolla

Créditos: MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Geral do público no Lolla

Créditos: MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Pearl Jam

Créditos: Camila Cara – MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Geral

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Liniker

Créditos: Denis Ono – MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Lino Crizz da Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mano Brown Boogie Naipe

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Anderson Paak

Anderson Paak

Créditos: CamilaCara-MRossi

Mano Brown

Mano Brown

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Créditos: BrenoGaltier-MRossi

20180324_141445

Créditos:

20180324_133921

Créditos:

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Thaynara Souza, 24

Créditos: Odhara Caroline

Thainara Dias, 28

Créditos: Odhara Caroline

Rebecca Freitas, 20

Créditos: Odhara Caroline

Marina de Paula, 19

Créditos: Odhara Caroline

Luciana Oliveira, 30

Créditos: Odhara Caroline

Lola Cavalcante, 24

Créditos: Odhara Caroline

Kermilin, 20

Créditos: Odhara Caroline

Isabela Maciel, 22

Créditos: Odhara Caroline

Marina Barreto, 25

Créditos: Odhara Caroline

Marília Alves, 22

Créditos: Odhara Caroline

Lunna Remy, 17

Créditos: Odhara Caroline

Luciana Rocha, 22

Créditos: Odhara Caroline

Isabela Dallape, 21

Créditos: Odhara Caroline

Gabriel Shinggi, 21

Créditos: Odhara Caroline

Fernanda Grecco, 21

Créditos: Odhara Caroline

Femi Ricnie, 29

Créditos: Odhara Caroline

