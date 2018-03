Lollapalooza 2018: público revive blusa xadrez em dia de show do Pearl Jam

(Foto: Itaici Brunetti) Público no Lollapalooza

O Pearl Jam, assim como o Nirvana, é sinônimo do grunge, gênero que ditou a música e moda nos anos noventa. Como o grupo de Seattle se apresenta neste sábado, 24, no Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nada mais natural do que reviver as famosas blusas xadrez, símbolo de vestimento do movimento. E foi o que o público do festival fez.

Nem mesmo o forte calor impediu os fãs de Eddie Vedder a tirarem suas blusas de flanelas do armário e amarrarem na cintura, do mesmo jeito que as pessoas da época faziam. Inclusive, o próprio vocalista do Pearl Jam usava a peça dessa maneira.

Outra curiosidade é que, dentre as blusas xadrez do festival a cor que predomina é o vermelho.

Dê uma conferida nesse estilo que não sai de moda.

