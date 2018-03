Lollapalooza 2018: público enfrenta calor no 1º dia, mas não deixa look de fora

(Foto: Itaici Brunetti) Público no 1º dia do Lollapalooza 2018

Nesta sexta, 23, começou o festival Lollapalooza 2018, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mesmo com o sol e calor de rachar judiando de quem chegou cedo ao local, o público não deixou de desfilar com o seu melhor look entre os palcos. Mesmo que isso significasse suar horrores.

Vestidos, shorts, paetês, óculos de sol, cocares, camisetas pretas, brancas e do Red Hot Chili Peppers, atração principal do dia, compuseram o estilo da galera.

Também teve quem foi preparado para o sol quente e usou e abusou de tops e sutiãs à mostra. Tudo para aliviar o calor e curtir a festa.

Confira alguns looks abaixo:

Público no 1º dia do Lollapalooza 2018

