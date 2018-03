Lollapalooza 2018: público diz que beijaria Lana Del Rey

Marta Ayora Cecília Ataíde, 21

Lana Del Rey é a “girl crush” do público do Lollapalooza 2018. É o que mostrou uma pequena amostragem feita pela reportagem do Virgula.

Perguntamos para as pessoas que atrações elas beijariam entre os artistas do line-up e a Lana ganhou disparado. “Lana, e olha que eu sou gay”, disse Fernando Soares, 21 anos. Cecília Ataíde concordou: “Lana, e olha que eu sou hétero”.

“Só beijaria ele”, diz Geovanna Vasconcellos, 21, para o namorado Claudio Domingues, 22. “Mas se ele autorizasse, beijaria o Brandon Flowers”, brincou, citando o vocalista da The Killers. “Eu deixo, não tenho ciúme”, replicou.

Maria Eduarda Cruz, 19, escolheu Chance The Rapper. Mesmo fã de Khalid, ela não dá tanta moral para o rapper. “Teria vontade de assistir a um filme com ele”, disse.

E você, se tivesse esse poder, quem beijaria? Lana,Brandon, Chance? Há ainda outros que não foram citados, mas são crushs de muitos, como Zara Larsson, Alok, Mallu Magalhães e Kaleo.

Fonte: Vírgula UOL