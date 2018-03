Lollapalooza 2018: Pearl Jam se garante e Liniker vai às lágrimas

Camila Cara – MRossi Pearl Jam

Leia maisLollapalooza 2018: Red Hot Chili Peppers joga com hits e Alok com …

No dia mais concorrido do Lollapalooza 2018, o público chegou mais cedo que na sexta. Era também uma galera mais velha e, certamente, mais rocker.

Com bastante pegada, o Pearl Jam se garantiu em um show ligado no 220 volts. Eles são malandros, sabem o que funciona e nunca decepcionam.

BrenoGaltier-MRossi Imagine Dragons

Antes, o Imagine Dragons mostrou que não são nada imaginários. O Lolla inteiro se aglomerou para ver os caras.

MilaMaluhy-MRossi Mano Brown

Os embalos de sábado foram garantidos pelo suingue de Mano Brown, com seu projeto Boogie Naipe. O groove bateu forte e colocou a massa para dançar.

Atração mais jazística da escalação, Anderson Paak apresentou seu som que evoca Stevie Wonder e Marvin Gaye, mas com pegada futurista, e comprovou que os negros seguem na vanguarda.

CamilaCara-MRossi Anderson Paak

“Respeite quando tiver uma travesti, uma mulher negra no palco”, disse Liniker, antes de receber Tássia Reis em participação especial. Cinco instrumentos de sopro, percussão, teclados vintage deixaram o balanço dos Caramelows matador.

Tudo ia bem no show da cantora de Araraquara quando durante a execução de Zero, seu maior hit, uma pane interrompeu o som.

O público seguiu cantando e a cantora não conseguiu segurar as lágrimas. Depois de alguns minutos, ela e sua banda voltaram ao palco para agradecer e foram aplaudidos como heróis.

Denis Ono – MRossi Liniker

“A banda está triste por não ter feito o show completo, que preparou com tanto carinho para a ocasião, mas também consciente de que a apresentação estava linda”, afirmaram em comunicado para a imprensa.

Liniker é uma estrela, tem voz e carisma, o fato de ser trans, ao mesmo tempo que é secundário, já que estamos falando de música e arte, por outro é um antídoto contra a ignorância e o preconceito. Ela não está só, por isso Linn da Quebrada estava lá, por isso tantas pessoas vestiam orgulhosas bandeiras do arco-íris na plateia e por isso foi difícil conter as lágrimas tanto no palco quanto na plateia.

Segundo dia de Lollapalloza 2018

1 de 66

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Geral do público no Lolla

Créditos: MRossi

Liniker

Liniker

Créditos: Denis Ono – MRossi

Anderson Paak

Anderson Paak

Créditos: CamilaCara-MRossi

Mano Brown

Mano Brown

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Créditos: BrenoGaltier-MRossi

Pearl Jam

Pearl Jam

Créditos: Camila Cara – MRossi

20180324_141445

Créditos:

20180324_133921

Créditos:

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Lollapalooza 2018: público investe no xadrez no 2º dia

Créditos: Itaici Brunetti

Geral__5104

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

lolla2018_Geral-i_8368

Créditos: MRossi

lolla2018_Geral-MRossi_8373

Créditos: MRossi

Pearl Jam__4004

Créditos: CamilaCara-MRossi

lolla2018_Pearl Jam_CamilaCara-MRossi_4035

Créditos: CamilaCara-MRossi

lolla2018_Pearl Jam_CamilaCara-MRossi_4056

Créditos: CamilaCara-MRossi

lolla2018_Pearl Jam_CamilaCara-MRossi_4072

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Pearl Jam

Créditos: CamilaCara-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Público no show da Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: DenisOno-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker e Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Tássia Reis

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Liniker

Créditos: MilaMaluhy-MRossi

Mais galerias

Música

Público do Lollapalooza 2018

Música

Red Hot Chili Peppers no Lollapalooza 2018

Música

Primeiro dia do Lollapaloza 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL