Lollapalooza 2018: Liam Gallagher invade show do The Killers e assusta vocalista

(Foto: reprodução/vídeo) Brandon Flowers

Leia maisLollapalooza 2018: ‘Brasil é a capital mundial do rock’, diz …Lollapalooza 2018: público vê melhora em filas, mas sofre sem …

Uma coisa que Brandon Flowers, do The Killers, não esperava é que Liam Gallagher fosse invadir o show de sua banda neste domingo, 25, ao encerrar a edição 2018 do festival Lollapalooza. E, aconteceu.

A princípio, o vocalista achou que fosse um fã qualquer de blusa laranja e se assustou. Mas, logo percebeu que a presença do ‘estranho’ era o ex-Oasis que tinha se apresentado no mesmo palco Budweiser horas antes.

Nos poucos segundos que esteve ao lado de Flowers, Liam reverenciou e aplaudiu a banda de Las Vegas e saiu de fininho. Porém, o suficiente para o público percebê-lo e se empolgar com gritos.

Confira o momento:

Liam Gallagher surprised Brandon on stage tonight at Lollapalooza, São Paulo, Brazil! Look at Brandon’s reaction!

Fonte: Vírgula UOL