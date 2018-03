Lolla recebe Pearl Jam, Imagine Dragons e Mano Brown

Divulgação Pearl Jam

Pearl Jam – palco Budweiser , 21h-23h15

Com dez álbuns de estúdio, a banda continua a ser aclamada pelas críticas e é comercialmente bem-sucedida, com mais de 60 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. A banda entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em abril de 2017.

Divulgação Imagine Dragons

Imagine Dragons – Onix, 19h25-20h55

Formada em 2009 pelo cantor Dan Reynolds, pelo guitarrista Wayne Sermon, o baixista Bem McKeen e o baterista Daniel Platzman, o Imagine Dragons ganhou uma base de fãs ao divulgar uma série de EPs de forma independente.

Evolve, o terceiro álbum de estúdio do Imagine Dragons – lançado em junho de 2017 – recebeu Disco Ouro em menos de um mês.

Divulgação Mano Brown

Mano Brown – Axe, 18h20-19h20

Eleito melhor show pela APCA, Boogie Naipe, o projeto solo de Mano Brown, tocará em um horário nobre para um artista nacional na escalação do Lolla, em que atrações nacionais geralmente tocam mais cedo. .

Divulgação The Nacional

The Nacional – Budweiser, 18h20-19h20

Banda estadunidense de indie rock, surgiu no final dos anos 1990, em Ohio.O The National é atração pra indie nenhum botar defeito.

Divulgação Anderson Paak

Anderson Paak – Budsweiser, 1610-17h10

Cantor, baterista, líder, tem 32 anos e vem renovando o R&B. O cara vem sendo como o artista mais quente surgido em Los Angeles desde Kendrick Lamar e vem sendo hypado como “o cara do momento” por publicações como Rolling Stone e Fader.

Liniker e os Caramelows

Liniker e os Caramelows – Onix, 13h15-14h05

Há três anos, o público se deparava pela primeira vez com os versos “a gente fica mordido, não fica?” e “deixa eu bagunçar você”. A identificação foi instantânea e, hoje, o vídeo da música Zero contabiliza mais de 15 milhões de views no YouTube. Mas muito mais do que números, a banda de Araraquara – cidade do interior de São Paulo – acumula histórias para contar de uma trajetória que está sendo construída de maneira cuidadosa. Eles se apresentam pela primeira vez com naipe de metais.

Fonte: Vírgula UOL