Loiríssima, Joss Stone esbanja simpatia em show lotado em São Paulo

Joss Stone

Nesta noite de quarta, 5, a cantora Joss Stone mostrou toda a sua simpatia e musicalidade no Tom Brasil, em São Paulo. Em show único no país, a inglesa de 31 anos veio para apresentar músicas da The Total World Tour.

Loiríssima, de vestido estampado e longo, Joss Stone cantou grandes hits de sua carreira com o melhor da soul music e R&B feito nas últimas décadas. Canções de seu álbum mais recente, Water For Your Soul, lançado em 2015, também fizeram parte do repertório.

Durante toda a apresentação, esbanjou sorrisos e muita alegria por estar diante de uma casa completamente lotada de fãs. Como sempre, uma garota ”good vibes”!

Confira em fotos como foi:

Joss Stone em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Fonte: Vírgula UOL