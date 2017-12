Livro Volume II Família e Sociedade

AOS CONVIDADOS PRESENTES na cerimônia de lançamento do livro FAMÍLIA E SOCIEDADE / PASSO-A-PASSO, vol. II, Editora Juruá, então ocorrido no dia 29/11, às 19 horas, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, queremos registrar nossos sinceros agradecimentos.

SEMEAR É PRECISO!

Nessa dimensão, o atual livro, prefaciado pela comprometida e atuante Dra. Morgana Moreira Moura, Presidente do Conselho Regional de Psicologia, está alicerçado em múltiplos enfoques:

a) a formação da infância, com o fomento de suas potências;

b) a maturidade, para a pretensão da longevidade e qualidade de vida; e

c) estudos e pesquisas da melhor projeção psíquica das fases do existencial.

Estamos cônscios que pensar o humano, cada vez mais, demanda tratamento holístico.

Assim, para a referida missão, profissionais renomados e dedicados, das mais diversas áreas científicas (saúde física, mental e psíquica; da comunicação e letras; e da área da longevidade, nutrição e ortodontia), colaboraram para os enfoques de âmbito multidisciplinar.

E uma iniciativa simbólica. A esperança motiva nossas almas para alcance de horizontes mais nobres…

Obrigada!

Amini Haddad Campos e Rosa Graciéla de Campos Lopes