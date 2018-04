Livro de criador de famosos Cacau Oliver é lançado; leia trechos

Cacau Oliver em foto de Vanessa Carvalho

Jornalista e empresário, Cacau Oliver, de 39 anos, está lançando o livro Make Celebrities – Criando Fama, publicado pela Biografia Editora. O evento ocorre nesta terça (24), às 19h na Livraria da Vila.

Oliver, que trabalha em um reality show sobre sua carreira para o canal E!, também o criador de concursos como o Gata do Paulistão e o Miss Bumbum.

Assessor de imprensa de Andressa Urach, Cacau é profissional em transformar anônimos em celebridades. Leia alguns trechos revelados pelo blog Página Cinco.

“Jamais diga que quer ser famoso”. “Não discrimine ninguém: quem hoje é anônimo amanhã poderá ser a celebridade do momento”. “Quando não souber o que dizer, sorria”.

“O primeiro passo é pensar em si mesma como um produto que, para entrar no mercado, precisa ter uma embalagem bacana que atenda ao público, um conteúdo razoável e uma boa dose de carisma. No primeiro momento, a embalagem é o mais importante”.



“A receita do bolo é simples: estudo a candidata, avalio os pontos fortes, traço um perfil, elaboro uma história e dou a ela vida por meio de uma ação que a projete na mídia”.

“O termômetro sempre foi a audiência. Não vou entrar no mérito da qualidade dos programas. Gosto de pensar que a liberdade está no acesso à informação e na democracia. É possível mudar de canal, não clicar nos links das notícias e, o mais interessante, ‘descurtir’, deixar de seguir nas redes sociais ou usar o espaço de comentários para manifestar opinião. Profissionalmente, recomendo não ter medo de crítica. Se alguém criticou é porque, de alguma maneira teve acesso ao conteúdo que você produziu. Raramente, um assunto ‘viraliza’ sem causar polêmica.”

Que tal? Você já sonhou em ser uma celebridade?

Fonte: Vírgula UOL