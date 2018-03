Live Action de Ursinho Pooh, ‘Christopher Robin’, ganha trailer

Vocês estão preparados para a notícia mais amável do dia?

Foi divulgado o trailer do live action de Christopher Robin, filme com o Ursinho Pooh!

Na história, Ewan McGregor é o Christopher adulto, preso em um emprego com um chefe mau e sem tempo para a família. É quanto Pooh vai ao encontro de seu velho amigo para ajudá-lo a recuperar a imaginação.



O roteiro é de Allison Schoroeder, que também assina Estrelas Além do Tempo e tem direção de Marc Forster. A estreia está marcada para o dia 2 de agosto. Assista ao trailer:

The Hundred Acre Wood is opening up to the world. Watch the new teaser trailer for Disney's #ChristopherRobin. pic.twitter.com/06ry1MMaTG

— Disney (@Disney) March 6, 2018

Anos 90: desenhos que marcaram nossa infância

Desenhos dos anos 90

Desenhos dos anos 90

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

A Pedra dos Sonhos

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Ah Monstros

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

As Tartarugas Ninja

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Babar

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Beavis e Butthead

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Beetlejuice

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Biker Mice From Mars

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Capitão Planeta

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Carmen Sandiego

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Cavalo de Fogo

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Caverna do Dragão

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Coragem, o Cão Covarde

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Daria

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Denis, o Pimentinha

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Doug

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Dragon Ball Z

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Duck Tales – Os Caçadores de Aventuras

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Eek The Cat

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Freakazoid

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

He-Man

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Hey Arnold

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Inspetor Bugiganga

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Johnny Bravo

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Johnny Quest

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Meninas Super Poderosas

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

MUPPET BABIES, 1984-1991 (l to r) (top Animal, Kermit, (bottom), Gonzo, Miss Piggy, Fozzie, 1984, ©H

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

O Fantástico Mundo de Bobby

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

O Laboratório de Dexter

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

O Máskara

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

O Pequeno Urso

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Os Animais do Bosque dos Vinténs

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Os Anjinhos

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Os Cavaleiros do Zodíaco

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Os Flintstones

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Os Jetsons

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Pica Pau

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Pinky e Cérebro

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Popples

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Punky Brewster

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Ren and Stimpy

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Rocko's Modern Life

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Shurato

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Smurfs

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Snorks

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Super Campeões

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

The Get Along Gang

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

ThunderCats

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Tico e Teco e os Defensores da LEi

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Tintim

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Tiny Toons

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Two Stupid Dogs

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Ursinhos Carinhosos

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Ursinhos Gummi

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

X-Men

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Yu Yu Hakusho

Lembra quando nossa maior preocupação era acordar cedinho no sábado e não perder aquela maratona de desenhos animados? Nós aqui do Virgula compilamos alguns personagens que marcaram a infância de quem ficava grudado na telinha nos anos 90. É claro que nessa lista existem algumas animações que foram lançadas nos anos 80, mas que não curte uma boa reprise? Veja.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL