Liniker brilha em episódio da 2ª temporada de 3%, da Netflix

(Foto: reprodução/vídeo)

Ao assistir um dos episódios da segunda temporada de 3%, série brasileira produzida pela Netflix e que estreou na última sexta, 27, é possível ver uma cena emocionante em que a cantora Liniker, da banda Liniker e Os Caramelows, interpreta a música Preciso Me Encontrar, do Cartola.

Durante uma procissão festiva realizada do lado mais pobre, onde vivem 97% da população, Liniker aparece sentado em um trono, onde é carregado pelo povo enquanto canta os versos: “Deixe-me ir/ Preciso andar/ Vou por aí a procurar/ Sorrir pra não chorar”.

Sua atuação é acompanhada pelo bloco de percussão Ilú Obá De Min. Confira abaixo esse momento lindo:

Fonte: Vírgula UOL