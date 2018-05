Linha Amarela é liberada para o tráfego depois de fechada por 2 horas

A Linha Amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca à Linha do Fundão, na Ilha do Governador, já está liberada ao tráfego de veículos nos dois sentidos, depois de ficar fechada por mais de duas horas durante a manhã devido a uma operação do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. A PM informou que um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi atingido na troca de tiros com traficantes.

A ação foi desencadeada após a morte do capitão PM Stefan Contreiras, de 36 anos, atingido por tiros após uma abordagem quando se dirigia para o quartel. O oficial era do serviço reservado do batalhão de Jacarepaguá.

Na operação na Cidade de Deus participam homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Choque, do Batalhão de Ações com Cães, além das equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus. Um helicóptero da Polícia Militar também dá apoio à ação. Houve intenso tiroteio na chegada da PM e um policial do Bope foi ferido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Informações do Setor de Inteligência e denúncias anônimas indicavam que criminosos envolvidos na morte do capitão Stefan Contreiras fugiram para a comunidade após o crime.

Até o momento, foram apreendidos dois fuzis e quatro pistolas, quatro pessoas foram presas e quatro feridos foram socorridos no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Fonte: Agência Brasil