Linda Hamilton e Schwarzenegger aparecem juntos em set de ‘O Exterminador do Futuro 6’

A atriz Linda Hamilton, de 62 anos, e o ator Arnold Schwarzenegger, de 71 anos, se reencontraram no set de filmagem de ‘O Exterminador do Futuro 6’, 34 anos após o lançamento do primeiro filme. Segundo o site Daily Mail, eles estão trabalhando juntos desde junho.

Schwarzenegger postou uma montagem em que os atores recriam pose do segundo ‘O Exterminador do Futuro’ para desejar feliz aniversário à colega de filmagens. “Feliz Aniversário, minha querida amiga Linda Hamilton. Uma das minhas estrelas preferidas, uma verdadeira guerreira e ser humano maravilhoso”, escreveu o ator.

Na sequência, a atriz viveu Sarah Connor nos longas lançados em 1984 e em 1991. No terceiro filme, de 2009, apenas a voz de Linda apareceu. Para esta continuação, prevista para ser lançada em novembro de 2019, a personagem estará de volta ao lado de elenco formado por Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna e Natalia Reyes.



Fonte: Vírgula UOL