Lily Allen compartilha foto sem calcinha para divulgar novo álbum

A cantora inglesa Lily Allen, que estourou com os hits Smile, Not Fair e F*ck You, está prestes a lançar seu novo álbum No Shame e arrumou um jeito bem diferente para divulgá-lo. Ela compartilhou na internet uma foto feita por um paparazzo que a mostra sem calcinha. Com tudo à mostra.

Foi assim: nesta quarta, 23, um seguidor enviou à Lily Allen uma foto da cantora em que aparece a sua vagina. “Essa foto estará na internet para sempre, Lily”, escreveu o seguidor no post do Twitter. A cantora aproveitou e compartilhou o post com a foto, respondendo: “Olhe para a minha meticulosamente depilada vagina em 2014, três humanos saíram daí! ‘No Shame’ será lançado em 8 de junho”.

Óbvio que o post com a foto viralizou e assim a divulgação do lançamento do álbum teve um enorme alcance.

Para ver a foto com as partes íntimas de Lily à mostra, clique aqui.

Fonte: Vírgula UOL