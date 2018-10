Light e ONS apuram causa de queda de energia em bairros do Rio

Uma falta de luz de cerca de 25 minutos afetou bairros da zona sul do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (24). Segundo a Light, concessionária que fornece a energia elétrica na cidade, a causa ainda é desconhecida.

Além da falta de energia, foram observadas piscadas de luz em outras partes do município, como o centro.

O problema começou às 14h32 e afetou o Flamengo, Laranjeiras e Botafogo, além de bairros adjacentes na zona sul e no centro. Às 14h57, técnicos restabeleceram o fornecimento de energia.

A Light abastece clientes da capital do Rio e parte da Baixada Fluminense. A concessionária Enel responsável pelo restante do fornecimento de energia informou que não houve registros de desabastecimento.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que, às 14h31, houve o desligamento de linhas de transmissão de 138kV que saem da Subestação do Grajaú, na zona norte do Rio.

Ainda segundo o ONS, às 14h57, todas as cargas foram normalizadas. De acordo com o Operador do Sistema, as causas e o alcance da ocorrência ainda estão sendo analisados.

Fonte: Agência Brasil