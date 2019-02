Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira reafirma a diversidade

A Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira reafirma, este ano, sua característica principal, a de tentar representar a diversidade do carnaval de rua. A associação carnavalesca reúne oito blocos cariocas – Orquestra Voadora, Céu na Terra, Vagalume O Verde, Toca Rauul, Quizomba, Laranjada, Último Gole e A Rocha -, que desfilam pelas zonas sul e central do Rio de Janeiro. “Daí a variedade de estilos e ritmos musicais”, disse o presidente da Liga, Rodrigo Rezende.

Em função das temáticas discutidas na atualidade no país, a Orquestra Voadora prepara uma tenda que funcionará com profissionais convidados para conscientizar a população sobre o combate à violência contra as mulheres, em parceria com o coletivo Todas por Todas. Outro bloco que está atento aos assuntos debatidos pelos brasileiros no momento é o Céu na Terra, cujo enredo é “Fé menina e Fé menino”.

Outro bloco, o Quizomba, que se concentra no Circo Voador, na Lapa, é apadrinhado pela cantora Roberta Sá, e traz este ano o enredo “Carnaval da Diversidade”, com 200 batuqueiros, entre meninos e meninas, vestidos com saias das cores do arco-íris e muita purpurina. No desfile do bloco ecológico Vagalume O Verde, haverá coleta seletiva durante todo o evento, em parceria com uma cooperativa de catadores, além do plantio de mudas nativas da Mata Atlântica. O objetivo é compensar os danos do cortejo, que sai no bairro do Jardim Botânico.

“Os blocos estão antenados e traduzindo no carnaval os problemas enfrentados no Brasil, mas de uma forma mais leve”, disse Rodrigo Rezende.

A Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira abraçou também este ano a causa do coletivo Não é Não, que distribui tatuagens temporárias contra o assédio às mulheres. “O carnaval sempre foi e sempre será uma festa popular que celebra as diferenças, que aborda os temas sociais da nossa comunidade e que brinca com essas questões de forma consciente e divertida”, explicou.

Segundo o presidente da Liga, mais de 600 mil foliões brincam nos oito blocos durante o carnaval. A expectativa este ano é de aumento desse número devido ao afluxo de turistas nacionais e estrangeiros que vêm para o Rio de Janeiro se divertir no período da folia carnavalesca. A Liga conseguiu um patrocínio parcial, que vai garantir todos os desfiles. Este será o sétimo carnaval da Liga.

A agremiação tem como padrinho o centenário bloco Cordão da Bola Preta e é considerado uma das mais organizadas da cidade. Ela prega a brincadeira com respeito e união, de forma democrática e gratuita para todos.

Programação

A Orquestra Voadora, que atrai multidões no Aterro do Flamengo, celebra dez anos de existência em 2019 e desfila no dia 5 de março, às 13h. A banda é formada por mais de 350 músicos, com predominância de instrumentos de sopro e percussão que dispensam o uso de energia elétrica. O abre-alas do bloco conta com 100 pernas de pau que fazem a alegria dos foliões.

Criado em 2001, o bloco Céu na Terra desfila em Santa Teresa no sábado (2), com concentração a partir das 7h. O desfile deste ano terá bonecos gigantes, além de porta-estandarte e pernas de pau.

O Quizomba é o bloco do Circo Voador, conhecido como a casa do Zé Pereira, e desfila nos Arcos da Lapa no dia 9, às 11h. Apresenta repertório eclético, que vai do funk ao maracatu, tocando também este ano o carimbó, ritmo tradicional do Pará.

Nascido no Horto Florestal, o bloco ecológico Vagalume O Verde tem desfile programado para o dia 5, às 10h, no Jardim Botânico. A concentração terá início às 8h. O bloco incentiva a preservação ambiental na cidade e a conscientização das pessoas em relação à natureza.

A Rocha, bloco da Gávea, traz este ano o enredo Rio Bahia, tocando, além do tradicional samba enredo, músicas típicas baianas. O desfile está marcado para o dia 5, às 8h, na Praça Santos Dumont, na Gávea.

O bloco Último Gole, que há 21 anos fecha o carnaval de rua do Rio de Janeiro, este ano estará de endereço novo. A concentração será no Corte de Cantagalo, na Lagoa, também no dia 5, a partir das 14h. Os integrantes prometem muito samba raiz a partir das 17h até as 22h e convida os foliões para o último gole de carnaval.

No dia 3, às 9h, o bloco Laranjada sai na Praça Jardim Laranjeiras, na Rua General Glicério, em Laranjeiras, zona sul, animado pela bateria de percussão Puro Suco, formado por ritmistas mulheres, em sua grande maioria.

O Toca Rauuul desfila no domingo de carnaval (3), às 14h, e faz tremer a Praça Tiradentes, no centro do Rio, com repertório inspirado no músico Raul Seixas, apresentando uma mistura de rock com baião e outros gêneros musicais. O enredo escolhido para o carnaval deste ano é “A solução é alugar o Brasil”. A filha do cantor, Viviane Seixas, deve prestigiar o bloco.

Fonte: Agência Brasil