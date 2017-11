Lideranças do DEM oferecem presidência do partido em MT para Fabio Garcia

Com a possibilidade das lideranças dissidentes do PSB filiarem no DEM, o deputado federal Fabio Garcia é o nome cotado para assumir a presidência do Democratas em Mato Grosso.“Existe uma possibilidade concreta de filiarmos no DEM. Em reunião com o ex-senador Jayme Campos e o ex-governador Júlio Campos foi sugerido que o deputado Fabio Garcia assuma o comando do partido em Mato Grosso caso a filiação seja confirmada”, disse o governador em exercício Eduardo Botelho (PSB) entrevista à Rádio Capital na manhã desta terça-feira (14).

Botelho, que é o principal defensor da migração para o DEM, disse que a conversa com os democratas vem sendo conduzida pelo presidente nacional da sigla, deputado federal Agripino Maia (DEM-RN), e pelo secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, ex-senador Jayme Campos.

Os deputados federais Fabio Garcia e Adilton Sachetti pediram desfiliação do PSB no mês passado após conseguirem autorização da direção nacional. Já Botelho e outros quatro deputados estaduais do PSB acionaram a Justiça para deixar o partido sem o risco de perder seus mandatos por conta da infidelidade partidária. Isso função da recusa do atual presidente da sigla no estado, deputado federal Valtenir Pereira, em liberá-los.

Botelho afirma que os deputados estaduais Oscar Bezerra, Mauro Savi, Adriano Silva e Max Russi (atual secretário Chefe da Casa Civil), todos do PSB, também devem migrar para o DEM. Outra liderança socialista que vai reforçar o time dos democratas é o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes.

Além do DEM, os dissidentes do PSB também receberam convites do PR, PV, PSDB, PP e Podemos.