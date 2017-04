Libertad festeja debaixo de muita chuva após vitória sobre Atlético Mineiro

Libertad do Paraguai venceu por 1-0 o Atlético Mineiro no Brasil na quarta-feira em Assunção, em um jogo do Grupo 6 da CONMEBOL LIBERTADORES BRIDGESTONE 2017, resultado que lhe permite igualar em pontos na liderança da chave com o elenco de Belo Horizonte e do argentino Godoy Cruz.

A única conquista em uma noite chuvosa em Assunção foi obra do volante Angel Cardozo Lucena, aos 26 minutos.

Na última rodada, Libertad foi derrotado por Godoy Cruz em sua visita a Assunção na semana passada (2-1), enquanto que o Brasil goleou o Sport Boys da Bolívia por 5-2.

Libertad, Atlético Mineiro e Godoy Cruz acumulam 4 pontos antes do jogo na quinta-feira entre este último e o Sport Boys em Mendoza.