Liberação do FEX deve ser votada nesta terça na Câmara Federal; MT receberá R$ 496 milhões

Com pedido de regime de urgência apresentado pelo deputado federal Fabio Garcia (sem partido), a Câmara Federal vota nesta terça-feira (28) o Projeto de Lei para liberar o fundo do Auxílio Financeiro de Fomento as Exportações (FEX) para os estados e municípios. Após aprovação na Câmara, o projeto segue para o Senado, onde também deverá ser votado no mesmo regime de urgência. O senador José Medeiros (Podemos) já está articulando com os líderes dos partidos e o presidente da Casa de Leis a aprovação do requerimento do requerimento de urgência.

A intenção é aprovar o projeto nas duas Casas de Leis até o final desta semana. Aprovado o projeto, o governo Federal poderá fazer o repasse para os estados e municípios de mais de R$ 1,9 bilhão previstos para a compensação. A previsão é que Mato Grosso receba até o dia 20 de dezembro cerca de R$ 496 milhões do FEX, sendo que R$ 386 milhões é para o governo estadual e o restante será dividido entre os municípios.

Na semana passada, o governador Pedro Taques (PSDB) esteve em Brasília onde se reuniu com o presidente Michel Temer (PMDB) e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) e com presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM – RJ) para pedir celeridade na liberação do recurso.

Com o recurso do FEX, o governador Pedro Taques disse que será possível assegurar o pagamento de dezembro dos servidores públicos do Estado, destinar parte para saúde e para o pagamento do duodécimo atrasado dos Poderes.