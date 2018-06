Liam Payne chama Anitta de ‘gostosa’ e cantora responde

Recentemente, o cantor Liam Payne causou furor ao chamar Anitta de ‘gostosa’ durante uma entrevista. Ele disse que havia encontrado a brasileira em premiação de música e não poupou elogios à funkeira: “Ela é maravilhosa. Ela está em Londres agora. O que é engraçado porque eu estou indo para o Brasil, então estamos trocando de lugar. Nós podemos até trocar de vidas, mas não chego nem perto de ser tão gostoso como ela, então…”.

A frase não repercutiu muito bem na internet, mas questionada sobre o comentário, a cantora levou numa boa. Anitta falou sobre Liam em entrevista ao site inglês Metro. “Eu amo o Liam Payne! Mas como amigo. Ele tem namorada, não? E eu tenho um marido!”, respondeu.

Liam namora a cantora e apresentadora Cheryl Cole. E, Anitta, é casada com o empresário Thiago Magalhães.

Anitta estará em Londres para sua primeira apresentação na cidade, no próximo dia 28 de junho. “Ficarei apenas dois dias em Londres porque chego de Paris e logo volto para o Brasil”, contou.

Fonte: Vírgula UOL