Liam Payne atende a todos os fãs e pede até pizza para eles

Liam Payne com fãs no Rio

Leia maisBruna Marquezine sobre fake news: ‘Já engravidei umas quatro ou …

Liam Payne está dando um show de carisma com seus fãs brasileiros. Ele desembarcou no Rio de Janeiro, na terça (5), para a divulgação de singles.

Além de atender a todos os seus fãs com muita paciência, ele pediu pizza para os que o aguardavam na porta do hotel.

Seguido por um grupo até um shopping na Barra da Tijuca, ele pediu que se organizasse uma fila e tirou fotos com todos.

Fonte: Vírgula UOL