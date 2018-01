Liam Neeson chama acusações de assédio sexual em Hollywood de ‘caça às bruxas’

(Foto: divulgação)

Em entrevista ao The Late Late Show, na Irlanda, Liam Neeson foi questionado pelo apresentador Ryan Tubridy sobre o movimento #MeToo, que protesta contra o assédio sexual e tem revelado vários casos de celebridades de Hollywood. O ator, de 65 anos, respondeu: “Há um pouco de caça às bruxas acontecendo também. Há pessoas, pessoas famosas, que estão sendo acusadas por tocar no joelho de uma garota ou por algo assim. E, de repente essas pessoas estão sendo colocadas pra fora de seus programas e trabalhos”.

Na conversa, Neeson admitiu que as alegações contra Harvey Weinstein e Kevin Spacey eram graves, mas defendeu o amigo Dustin Hoffman quando o apresentador mencionou seu nome.“Quando você está em uma peça e está com outros atores todas às noites, você acaba fazendo coisas bobas”, disse ele.

Ao final, Neeson deixou claro sua posição: “Há um movimento acontecendo. É saudável. O foco parece estar em Hollywood, mas está acontecendo em todas as indústrias”.

Os comentários do ator deixaram os internautas revoltados.

Relembre famosos acusados de assédio

Kevin Spacey

Foi acusado de assédio sexual pelo ator Anthony Rapp. O caso aconteceu em 1986, quando Anthony tinha apenas 14 anos, e Spacey 26 anos

Créditos: Reprodução

Ben Affleck

Ben Affleck disse estar indignado com o que aconteceu com o produtor Harry Weinstein. Porém, o próprio ator foi acusado de assediar uma mulher. Em 2000, Affleck apalpou o seio da atriz Hilarie Burton durante uma entrevista à MTV. Affleck pediu desculpas por “agir de maneira inadequada”

Créditos: Reprodução

Harvey Weinstein

É um dos produtores mais poderosos de Hollywood. É acusado de uma série de abusos sexuais. O escândalo começou a surgir no dia 5 de outubro de 2017. Atrizes famosas como Ashley Judd,Rose McGowan, Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow corroboram com as denúncias

Créditos: Reprodução

Charlie Sheen

Uma assistente de dentista disse que Charlie Sheen teria arrancado sua roupa e apalpado seus seios

Créditos: Reprodução

Terry Richardson

Terry Richardson vem sendo acusado de assédio sexual por diversas modelos há alguns anos. A modelo Emma Appleton chegou a publicar, em 2014, uma troca de mensagens onde o fotógrafo promete que a colocria na Vogue em troca de sexo

Créditos: Reprodução

Tiririca

Maria Lúcia Gonçalves, empregada doméstica, denunciou Tiririca por assédio sexual, em junho de 2017. Advogados do deputado afirma que Maria Lúcia tentou extorquir a família ao ser demitida. Nada foi julgado ainda

Créditos: Reprodução

Bill Cosby

Em 2014, cerca de 40 mulheres vieram à público dizer que haviam sido dopadas e estupradas pelo ator

Créditos: Reprodução

Jared Leto

O ator foi acusado por fãs de assediá-las, porém, nenhuma delas registrou boletins de ocorrência e o caso ficou por isso mesmo

Créditos: Reprodução

José Mayer

O ator foi acusado de assédio por uma figurinista da Globo em março. A jovem de 28 anos relatou a ocorrência através das redes sociais e disse que ele chegou a agarrar suas partes íntimas sem sua permissão.

Créditos: TV Globo/Divulgação

Vin Diesel

A youtuber Carol Moreira entrevistou o astro Vin Diesel durante a Comic Con Experience, em 2016. Na ocasião, a entrevistadora se mostrou completamente desconfortável com uma série de cantadas passadas pelo ator no meio da conversa. Ele chegou até a chamá-la para almoçar e a interrompeu três vezes para falar de sua aparência

Créditos: Youtube/Reprodução

Biel

O funkeiro foi alvo de acusação de uma repórter do iG, que diz ter sido assediada por ele durante uma entrevista, gravada em áudio e vídeo. A jornalista alega que, durante a conversa, ele a chamou de “gostosinha” e disse coisas como “se te pego, te quebro no meio”

Créditos: Instagram/Reprodução

Arnold Schwarzenegger

Ex-governador da Califórnia, o ator já foi acusado de assédio por mais de 15 mulheres. Entre elas, está a atriz Rhonda Miller. Em 2004, ela tentou entrar com uma ação contra Schwarzenegger, mas teve seu pedido negado pelo juiz sob a alegação de que “não se deve vir ao júri sem um pedido sério, já que se trata do Governador do Estado da Califórnia”.

Créditos: Divulgação

Casey Affleck

O irmão de Ben Affleck não é lá muito famoso, exceto por uma ocasião em 2010, quando foi acusado de assédio por duas mulheres, que faziam parte da produção de um documentário que ele estava gravando. Juntas, as ações movidas totalizavam mais de US$ 4 milhões em indenização.

Créditos: Divulgação

Christian Slater

Problemático, Christian Slater já enfrentou uma série de polêmicas judiciais. Entre elas, uma acusação de assédio sexual chegou à mídia em 2005. Uma mulher alegou ter sido apalpada por ele em uma loja de Manhattan.

Créditos: Divulgação

David Boreanaz

Na série ‘Bones’, da qual era protagonista, Boreanaz foi alvo de uma acusação vinda de uma figurante, Kristina Hagan, que afirmou que o ator havia lhe prometido um papel melhor na série para, logo em seguida, passar a lhe enviar mensagens e fotos com conteúdo abusivo, até o assédio se tornar físico, quando, sob pressão, a jovem topou encontrá-lo.

Créditos: Divulgação

Dr. Rey

Robert Rey foi acusado de assédio pela jornalista Amanda Binato, que, durante o programa ‘Sexo a Três’, onde ela era produtora e Rey apresentador, afirmou ter tido seu bumbum apalpado por ele nos bastidores.

Créditos: Facebook/Reprodução

Henry Ian Cusick

O ator, famoso como Desmond na série ‘Lost’, sofreu uma acusação vinda de uma companheira da produção do programa. Na ocasião, a profissional afirmou que ele apalpou seu bumbum, seus seios e a beijou enquanto eles trabalhavam juntos na produção da série, em 2007. Um processo confidencial fechou um acordo entre os envolvidos.

Créditos: Divulgação

Sean Bean

O Boromir da trilogia ‘Senhor dos Anéis’ chegou a ser preso em 2010 após uma acusação de assédio vinda de sua ex-mulher, Georgina Sutcliffe. O ator foi liberado logo em seguida.

Créditos: Divulgação

Steven Seagal

O astro dos filmes de ação enfrentou não só acusações de assédio sexual, como também de tráfico de mulheres. Uma ex-assistente afirmou que o ator a tratava como “seu brinquedo sexual”. O processo também afirmava que Seagal mantinha suas assessoras russas para “satisfazer suas necessidades sexuais”. Após um acordo, a jovem retirou a queixa.

Créditos: Divulgação

Daniel, do 'BBB12'

Daniel Echaniz se envolveu em uma polêmica que chocou os telespectadores do ‘Big Brother Brasil’ em 2012. Na ocasião, após uma festa na casa, o ex-BBB foi para a cama com Monique Amin, que estava visivelmente alcoolizada e possivelmente desacordada enquanto o modelo supostamente toca suas partes íntimas. O vídeo do momento, utilizado pela Globo como razão para expulsá-lo do programa, foi amplamente divulgado nas redes sociais. Em março do mesmo ano, porém, após um processo ser aberto, Daniel negou o suposto abuso e Monique afirmou em entrevista que o ato foi consensual.

Créditos: TV Globo/Divulgação

