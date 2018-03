Liam Gallagher cancela show extra do Lollapalooza 2018

Divulgação Liam Gallagher

Com sinusite e infecção de garganta e de ouvido, Liam Gallagher cancelou o show marcado para quarta (21), em São Paulo, no Audio Club. Ele era atração de uma das Lolla Parties, com atrações do Lollapalooza 2018 tocando em lugares paralelos.

Seu preocupante estado de saúde, levou Liam a abandonar o show no Lolla Chile após quatro músicas. Por meio de suas redes sociais, o cantor informou sobre a enfermidade.

Gallagher tem shows marcados para esta quinta, no Onix Day, e domingo, na última noite do Lolla no Brasil.

